Bắt 'nữ quái' có 11 tiền án, tiền sự trộm tiền

Ngày 7.12, Công an P.Hòa An (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) bàn giao ' nữ quái ' Nguyễn Thị Thanh Dung (29 tuổi, ngụ P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cho Công an Q.Cẩm Lệ thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, trưa 25.11, anh Nguyễn Văn Dũng (29 tuổi, ngụ P.Hòa An) ngủ trưa ở phòng trọ, để ví trên nền nhà nhưng không đóng cửa phòng. Thức dậy, anh Dũng phát hiện mất 1,7 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an P.Hòa An trích xuất camera , phát hiện một cô gái trẻ điều khiển xe máy BS 43D1 - 842.05 có biểu hiện nghi vấn. Qua xác minh, xe này đứng tên Trần Hoàng Quân (33 tuổi, ngụ P.Tam Thuận), còn người điều khiển là Dung, người chung sống với Quân như vợ chồng.

Tiếp tục xác minh nhân thân của Dung, lực lượng công an bất ngờ khi Dung có đến 11 tiền án, tiền sự. Cụ thể, trước năm 2004, khi chưa đầy 14 tuổi, Công an H.Hòa Vang 6 lần phát hiện Dung trộm cắp tài sản. Do còn nhỏ nên Dung chỉ bị lập biên bản xử lý hành chính, cảnh cáo.

Năm 2005, Dung bị đưa vào trường giáo dưỡng. Năm 2007, Dung rời khỏi trường giáo dưỡng; đến tháng 6.2007, Dung bị TAND Q.Cẩm Lệ tuyên phạt 9 tháng tù treo. Trong thời gian hưởng án treo, Dung lại đi trộm nên tháng 12.2007, Dung bị tuyên phạt gần 2 năm tù giam.

Năm 2010, sau khi ra tù, Dung lại bị TAND Q.Hải Châu tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù. Đến năm 2011, Dung vừa ra tù lại gây án, bị TAND Q.Thanh Khê tuyên 2 năm 6 tháng tù.

Năm 2014, nữ quái này chuyển địa bàn trộm cắp ra vùng ven và bị TAND Q.Cẩm Lệ tuyên phạt 3 năm tù.

Sau khi trộm tiền của anh Dũng, Dung nghe tin công an triệu tập nên ngày 27.11, Dung mang 1,7 triệu đồng đến phòng trọ tìm anh Dũng để trả lại nhưng không gặp. Sau đó, Dung gửi cho bạn cùng phòng là anh Võ Xuân Thương (29 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Anh Thương hỏi thì Dung nói đi đòi nợ nhầm người nên trả lại tiền.