Bắt quả tang nhóm móc túi tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Các nghi can bị bắt gồm: Nguyễn Thị Kim Chi (59 tuổi, quê Ninh Thuận); Trần Thị Cẩm Nhung (41 tuổi, quê Cần Thơ); Dương Thúy Hạnh (42 tuổi, quê Sóc Trăng); An Thủy Nguyệt (42 tuổi, quê Sóc Trăng); Trần Thu Yến (49 tuổi); Nguyễn Thành Lạc (40 tuổi); Châu Hồng Út Em (36 tuổi, quê Cần Thơ; tất cả cùng ngụ tại Q.4) và Bùi Văn Hồng (49 tuổi, ngụ H.Nhà Bè).

Được Nhung bàn bạc từ trước nên khi đến bệnh viện, cả nhóm chia nhau vào quầy nhận bệnh mua sổ khám bệnh để tránh quan sát của bảo vệ rồi thay nhau quan sát người có tài sản để ra tay.

Khi Chi bỏ chiếc bóp vào túi xách trên người thì chị H. truy hô. Ngay lập tức, Trinh sát Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội cùng anh Nguyễn Phạm Hoàng Phúc, bảo vệ Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, đuổi theo bắt giữ Nhung cùng đồng bọn đưa về trụ sở Công an P12, Q. 5 để lập hồ sơ xử lý.

Tang vật thu giữ là 1 chiếc ví màu đỏ, bên trong có 4 triệu đồng, 2 USD và bản pho to giấy CMND mang tên Lê Thị H..

Ngoài ra, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội kiểm tra bên ngoài Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và đưa Nguyễn Thanh Lạc, Bùi Văn Hồng, Châu Hồng Út Em, nghi vấn đồng bọn của nhóm trộm cắp, về trụ sở Công an để làm rõ.

Lạc khai nhận biết Yến vào bệnh viện trộm cắp tài sản. Mỗi lần Yến đi trộm cắp kêu Lạc chở đi, sau khi trộm cắp được, Yến cho Lạc 300.000 đồng.

Còn Hồng thì sống chung như vợ chồng với Trần Thị Cẩm Nhung. Mỗi lần Hồng chở Nhung đi trộm cắp thì được Nhung chia cho 300.000 đồng. Tương tự, Châu Hồng Út Em cũng chở Nguyệt đi trộm cắp và được Nguyệt chia cho 300.000 đồng.

Công an Q.5 cho biết các nghi can trộm cắp tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch bị camera ghi lại. Qua truy xét, xác định Hạnh có 1 tiền án, 2 tiền sự; Nhung có 2 tiền án, 1 tiền sự và Yến có 2 tiền án.

Theo cơ quan Công an, hành vi của: Trần Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Thị Kim Chi, Dương Thúy Hạnh, An Thủy Nguyệt và Trần Thu Yến có dấu hiệu phạm tội hình sự “ Trộm cắp tài sản ” được quy định tại điều 173 Bộ luật Hình sự. Riêng Bùi Văn Hồng, Châu Hồng Út Em, Nguyễn Thanh Lạc dù biết việc trộm cắp tài sản và chở các nghi can đi nhưng không bàn bạc, không trực tiếp tham gia trộm cắp do đó chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự và đã cho gia đình bảo lãnh.