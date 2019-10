Lăng kính bạn đọc: Mong công an thường xuyên truy quét nạn móc túi trên xe buýt

Nhiều bạn đọc vui mừng trước việc Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) vừa bắt giữ băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi, trộm tài sản của hành khách đi xe buýt tại khu vực Suối Tiên (P.Linh Trung, Q.Thủ Đức), đồng thời mong muốn công an thường xuyên ra quân truy quét, xử lý nghiêm các băng nhóm này.

Như Thanh Niên đã đưa tin , băng nhóm trên do Quách Chinh Nhân (biệt danh là "Siêu Nhân", 47 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) cầm đầu, đã hoạt động được nhiều tháng nay. Ngoài Nhân, công an còn bắt giữ 4 nghi phạm khác. Băng nhóm này đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai ban đầu, trong quá trình “săn mồi”, nhóm này phân công rõ ràng nhiệm vụ giữa các thành viên, trong đó có người chuyên “cản địa” khi bị phát hiện, thậm chí sẵn sàng tấn công nếu nạn nhân chống trả.

BĐ Trinh Cuong (Đồng Nai) cho biết thêm: “Tin vui cho bà con đi các tuyến xe buýt và xe khách, trạm vào TP.HCM (gần cầu đi bộ) và trạm ra đi các tỉnh (gần cổng khu du lịch Suối Tiên): cách đây mấy hôm công an cũng đã dẹp sạch các hàng quán khu vực trạm vào (có quán là nơi ẩn náu của nhóm bất lương...). Cảm ơn lực lượng chức năng đã ra tay để trả lại bình an cho người dân”.

BĐ Thu Pham (TP.HCM) bức xúc: “Đề nghị công an xử nghiêm bọn móc túi này. Cho bọn chúng đi tù ít nhất 5 - 10 năm may ra mới chừa. Nhất là tên đầu sỏ phải bị phạt thật nặng. Người dân thật khổ sở khi bị mất tài sản và giấy tờ. Xin đừng phạt hành chính vì chúng sẽ ngựa quen đường cũ mà thôi”. Ý kiến này được nhiều BĐ khác đồng tình. BĐ Chienthang (Bình Dương) chia sẻ thêm: “Có đi làm lại giấy tờ do bị móc túi mới thấy phẫn nộ với bọn này. Rất mất thì giờ, công sức, lại chậm trễ, phiền toái bao nhiêu thứ... Công an nên thường xuyên truy bắt bọn này để người dân đi xe buýt không phải lo sợ”.