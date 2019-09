Bắt quả tang phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Hậu

Khoảng 23 giờ ngày 28.9, lực lượng Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Hậu, khi đến thủy phận thuộc ấp An Thái (xã Hòa Bình, H.Chợ Mới, An Giang), bắt quả tang ghe gỗ số hiệu AG-12000 do Trần Văn Trưng (36 tuổi) và Trần Văn Béo (38 tuổi, cùng ngụ xã An Thạnh Trung, H.Chợ Mới) đang bơm hút cát trực tiếp từ lòng sông vào phương tiện được khoảng 10 m3.

Tại thời điểm kiểm tra, cả 2 không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản , không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường , giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng. Phương tiện AG-12000 khai thác cát trái phép này do ông Lê Phước Mỹ (ngụ xã An Thạnh Trung, H.Chợ Mới) làm chủ. Tại cơ quan Công an, Trưng và Béo khai nhận mình làm thuê cho ông Mỹ.