Bắt quả tang vụ mua bán trái phép 39 cá thể đồi mồi

Ngày 24.12, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Tây Ninh bàn giao hồ sơ, tang vật cho Công an H.Gò Dầu thụ lý, điều tra vụ mua bán trái phép 39 cá thể đồi mồi quý hiếm.

Chiều 23.12, lực lượng Phòng Cảnh sát môi trường Công an Tây Ninh phối hợp Công an H.Gò Dầu kiểm tra căn nhà số 77 ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh (H.Gò Dầu) do bà Nguyễn Thị Phượng (47 tuổi) làm chủ, bắt quả tang Trần Minh Lành (26 tuổi, ngụ xã Hưng Thành, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) đang chuẩn bị bàn giao 39 cá thể đồi mồi cho khách.