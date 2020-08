Bắt tạm giam 2 ‘yêu râu xanh’ hiếp dâm tập thể ở Điện Biên

Theo Công an tỉnh Điện Biên, 2 “yêu râu xanh” mới bị khởi tố, bắt tạm giam là Hờ A Chầu và Hờ A Lái, cùng 22 tuổi, trú ở xã Phì Nhừ, H.Điện Biên Đông. Tại cơ quan công an, A Chầu và A Lái đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội Hiếp dâm. Trong đó, A Chầu thực hiện hiếp dâm chị L.T.M (23 tuổi), cùng trú tại xã Phì Nhừ; còn A Lái thực hiện 2 lần trong khoảng 3 giờ vào ngày 13.8.

"Hai đối tượng không chối cãi hành vi phạm tội, Công an H.Điện Biên Đông đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền", lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên thông tin.

Cũng theo Công an tỉnh Điện Biên , trước đó, ngày 13.8, nạn nhân bị hiếp dâm tập thể nghiêm trọng này là chị L.T.M đã đến Công an xã Phì Như trình báo vụ việc.

Cụ thể, khoảng từ 0 - 3 giờ sáng cùng ngày, khi chị M. đang ngủ với 2 con nhỏ thì bất ngờ bị 2 người đàn ông đột nhập vào nhà rồi khống chế, hiếp dâm nhiều lần . Thực hiện xong hành vi đồi bại, 2 đối tượng bỏ đi.

Sau khi chị M. trình báo, Công an xã Phì Nhừ đã báo cáo Công an H.Điện Biên Đông và triệu tập 2 nghi phạm về trụ sở. Tại cơ quan công an, danh tính các đối tượng được xác định là Hờ A Chầu và Hờ A Lái, là người cùng bản với chị M.

Theo Công an tỉnh Điện Biên, 2 nghi phạm trong vụ án hiếp dâm tập thể là A Chầu và A Lái chưa có tiền án, tiền sự, đều đã lập gia đình. Về phía nạn nhân, chị M. hiện đang một mình nuôi 2 con nhỏ, chồng chị này đang chấp hành án phạt tù vì liên quan đến ma túy.