Bắt tạm giam hiệu trưởng Trường THPT Thủ Thừa, Long An

Chiều 8.5, đại tá Trần Văn Tân, Trưởng công an H.Thủ Thừa ( Long An ), xác nhận Viện KSND cùng cấp đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Đức (52 tuổi), Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Thừa (H.Thủ Thừa), để làm rõ về hành vi lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ