Bắt tạm giam một cán bộ hải quan liên quan vụ án VN Pharma

Hôm qua 15.9, Cục An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng bị can Lê Đình Thanh (cán bộ Cục Hải quan TP.HCM) để làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án buôn bán thuốc chữa ung thư giả H-Capita xảy ra tại Công ty VN Pharma