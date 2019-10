Cựu Tổng giám đốc VN Pharma tiếp tục bị khởi tố tội buôn bán thuốc giả

Chiều 31.10, nguồn tin Thanh Niên cho biết Viện KSND tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan An ninh điều tra Bộ công an về việc khởi tố 7 bị can về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh , theo quy định tại Điều 194 – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị can gồm: Nguyễn Minh Hùng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma (VN Pharma); Võ Mạnh Cường, nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại hàng hải Quốc tế H&C); Nguyễn Trí Nhật và Ngô Quốc Anh, cùng nguyên Phó tổng giám đốc Công ty VN Pharma); Phan Cẩm Loan, nguyên Phó trưởng phòng Xuất nhập khẩu Công ty VN Pharma), Lê Thị Vũ Phương, nguyên Kế toán trưởng Công ty VN Pharma); Phạm Quỳnh Trang, nguyên nhân viên Công ty TNHH thương mại hàng hải Quốc tế H&C).

Việc Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố 7 bị can nêu trên là nhằm tiến hành điều tra, làm rõ hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 ghi xuất xứ từ Canada xảy ra tại VN Pharma trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2014.

Trong giai đoạn 1 của vụ án, cơ quan tố tụng đã khởi tố, điều tra xét xử 12 người, trong đó có 7 người bị khởi tố nêu trên, cũng về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Hồi đầu tháng 10.2019, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên án từ 7-20 năm tù đối với 12 bị cáo trong vụ án.

Liên quan đến vụ án, ngày 18.9, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan. Vụ án này đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.