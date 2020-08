Bắt tạm giam người đàn ông ở Thái Bình uống rượu về dùng xăng thiêu sống vợ

Ngày 26.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Kiến Xương (Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đoàn Ngọc Huy (38 tuổi, ngụ tại thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên, H.Kiến Xương) về tội giết người