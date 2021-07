Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa Phạm Thị Hằng do thông đồng nhà thầu

Chiều tối 16.7, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa và một số đơn vị liên quan, đồng thời tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam đối với 7 bị can có liên quan.

Trong số này có bà Phạm Thị Hằng, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa, hiện là Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa; Trịnh Hữu Nghĩa, Trưởng phòng kế hoạch tài chính thuộc Sở GD-ĐT Thanh Hóa; Nguyễn Văn Phụng, Phó phòng kế hoạch tài chính thuộc Sở GD-ĐT Thanh Hóa; Bùi Trí Thức, chuyên viên kế phòng kế hoạch tài chính thuộc Sở GD-ĐT Thanh Hóa; Nguyễn Quốc Việt, Thẩm định viên Công ty Cổ phần thẩm định giá BTC Value; Lê Thế Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học Thanh Hóa; Vũ Thị Ninh, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học Thanh Hóa.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can cho tại ngoại và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 người khác là Lê Văn Cương, nguyên Trưởng phòng kế hoạch tài chính thuộc Sở GD-ĐT Thanh Hóa và Hồ Thị Sáu, Giám đốc khối thẩm định thuộc Công ty Cổ phần thẩm định giá BTC Value.

Bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định bị can Phạm Thị Hằng đã chỉ đạo cán bộ dưới quyền thông đồng với Công ty Cổ phần thẩm định giá BTC Value và nhà thầu là Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học Thanh Hóa để nhà thầu này trúng 2 gói thầu cung cấp đồ dụng học tập giảng dạy lớp 1 năm học 2020 - 2021, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã văn bản gửi Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa về việc tra soát tài sản nhà đất và không thực hiện thủ tục về tài sản nhà, đất của các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ thuộc Sở GD- ĐT tỉnh Thanh Hóa. Trong số này có bà Phạm Thị Hằng và nhiều cán bộ tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa.

Bà Phạm Thị Hằng làm Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa từ năm 2012 cho đến tháng 11.2020. Đến ngày 4.12.2020, bà Hằng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tuy nhiên, từ hồi đầu tháng 6, bà Phạm Thị Hằng đã xin tạm nghỉ việc để làm việc với cơ quan chức năng liên quan đến đến trách nhiệm khi còn làm Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, hồi giữa tháng 4, Bộ GD-ĐT đã công bố quyết định thanh tra chức năng quản lý nhà nước về GD-ĐT của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2019 - 2020, nhưng đến nay chưa có kết luận thanh tra.