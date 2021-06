Bắt nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh và nhiều thuộc cấp

Ngày 25.6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 'vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan. C03 cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 15 bị can để điều tra về tội danh nêu trên.