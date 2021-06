Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh Vũ Liên Oanh và nhiều thuộc cấp

Ngày 25.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 42/QĐ-CSKT-P9 về tội " vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng ", xảy ra tại Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục cho các trường mầm non, tiểu học, quy định tại khoản 3 điều 222 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

C03 đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 15 bị can có liên quan. Trong đó, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh, gồm: Vũ Liên Oanh, nguyên Giám đốc Sở; Ngô Vui, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính ; Hà Huy Long, nguyên Phó phòng Kế hoạch Tài chính.