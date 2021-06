Bắt tạm giam nguyên Phó bí thư và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Ngày 30.6, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với 6 bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo tỉnh Bình Dương.