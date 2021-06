Bất thường giao đất 'vàng' ở Bình Dương

Diễn biến vụ án tại Tổng công ty Bình Dương Tháng 4.2020, Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng công ty Bình Dương; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Minh (66 tuổi, chủ tịch HĐQT), Trần Nguyên Vũ (44 tuổi, tổng giám đốc) và ông Huỳnh Thanh Hải (57 tuổi, phó tổng giám đốc). Sau đó, vụ án được chuyển cho Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ. Tháng 11.2020, Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng đã chỉ đạo đưa vụ án xảy ra tại Tổng công ty Bình Dương vào diện theo dõi, chỉ đạo. Tháng 1.2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục khởi tố thêm 4 bị can, gồm: Lý Thanh Châu (39 tuổi, phó tổng giám đốc), Đỗ Thị Thanh Thúy (kế toán trưởng), Huỳnh Công Phát (nguyên phó tổng giám đốc) và Nguyễn Thế Sự (trưởng ban kiểm soát). Đầu tháng 6.2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 4 nghi can gồm: Nguyễn Đại Dương (56 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Âu Lạc), Nguyễn Quốc Hùng (62 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Âu Lạc), Phạm Hữu Hiền (34 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty thẩm định giá Đông Nam), Hồ Hoàng Nam (32 tuổi, Phó tổng giám đốc Công ty thẩm định giá Đông Nam).