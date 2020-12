Bắt tạm giam Phó tổng giám đốc Công ty Tân Thuận Trần Tấn Hải

Công an đang khám xét tại Công ty Tân Thuận Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Theo nguồn tin của PV, khoảng 11 giờ ngày 8.12, cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi làm việc của các bị can nói trên tại Công ty Tân Thuận

Việc khám xét được kết thúc vào trưa cùng ngày. Cơ quan công an thu giữ được một số tài liệu liên quan vụ án.

Khám xét trụ sở Công ty Tân Thuận Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Cũng theo nguồn tin, trong ngày 8.12, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở của các bị can nói trên.

CQĐT xác định, bị can Trần Tấn Hải và 3 bị can kể trên là đồng phạm của bị can Trần Công Thiện (55 tuổi, trú P.3, Q.Gò Vấp), nguyên Tổng giám đốc và Nguyễn Văn Minh (63 tuổi, trú P.5, Q.5), nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tân Thuận, đã bị khởi tố, bắt giam trước đó.

Cơ quan công an tiến hành khám xét tại trụ sở của Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận (325 đường Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM) Ảnh: Ngọc Dương

Thông tin ban đầu thể hiện, bị can Trần Công Thiện, Trần Tấn Hải và các bị can khác đã có dấu hiệu vi phạm trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng, hoán đổi phần vốn góp, chuyển nhượng một phần dự án khu dân cư ven sông (P.Tân Phong, Q.7) và khu đất tại dự án Khu dân cư Phước Kiển (xã Phước Kiển, H.Nhà Bè) do Công ty Tân Thuận làm chủ đầu tư không đúng quy định pháp luật gây thiệt hại đến tài sản nhà nước. Cơ quan ANĐT vẫn đang mở rộng điều tra vụ án.