Bắt tên cướp giật khi vừa "ăn hàng" vụ thứ 19

Theo Công an H.Châu Thành, khoảng 9 giờ ngày 23.4, Tín chạy xe máy từ TP.HCM về tỉnh Bến Tre với mục đích tìm người có tài sản để cướp giật.

Khi đến khu vực công viên Mũi Tàu ở xã Tam Phước, H.Châu Thành, thấy ông Trần Văn Bưởi đang chạy xe máy, cổ có đeo dây chuyền vàng, Tín liền phóng xe lao tới, áp sát xe ông Bưởi rồi giật lấy sợi dây chuyền , sau đó tẩu thoát về TP.Bến Tre.

Tên cướp lúc bị bắt giữ ẢNH: BẮC BÌNH

Nhận được tin báo của nạn nhân, Công an H.Châu Thành cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre xác minh, điều tra và chốt chặn truy bắt đối tượng. Đến 14 giờ cùng ngày, khi Tín vừa đến Trạm thu phí cầu Rạch Miễu để về TP.HCM thì đã bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật. Qua làm việc, Tín khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt 18 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Tiền Giang.

Hiện Công an huyện Châu Thành đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ cướp giật để xử lý tên cướp giật này.