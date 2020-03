Bắt 2 tên cướp giật dây chuyền trên đường tẩu thoát

Sáng 10.3, Công an TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết, vừa bàn giao 2 nghi phạm gồm Nguyễn Hoàng Sang (35 tuổi, ngụ P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, An Giang) và Nguyễn Tất Linh (34 tuổi, ngụ P.2, TP.Sa Đéc) cho Công an H.Lai Vung (Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.