Nhóm cướp giật dây chuyền rồi xong vào đánh luôn nạn nhân: Có đến hơn 10 người

Chiều 27.2, Công an H.Tịnh Biên cho hay đơn vị đã khởi tố vụ án cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng khiến dư luận "dậy sóng" ngày 23.2 tại chùa Phước Lâm (chùa Lầu, thị trấn Tịnh Biên, H.Tịnh Biên) để điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Công an H.Tịnh Biên, kết quả điều tra ban đầu cho thấy các nạn nhân bị cướp và bị hành hung trong video phát tán trên mạng xã hội gồm anh Huỳnh Công Hòa (41 tuổi, ngụ phường Núi Sam, TP.Châu Đốc, An Giang) và chị Nguyễn Thị Tuyết Nga (36 tuổi, ngụ xã Tân Lợi, H.Tịnh Biên).

Đến nay, lực lượng chức năng An Giang xác định được nhóm nghi phạm gây ra vụ việc nêu trên chuyên đi cướp giật, trộm cắp tài sản tại các lễ hội. Nhóm này có khoảng 10-12 nghi phạm. Bước đầu, lực lượng công an đã xác định được bí danh của 7 nghi phạm. Hiện, lực lượng công an đang khẩn trương truy bắt các nghi phạm có liên quan.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 23.2 anh Hòa, chị Nga và 3 người bạn khác đến chùa Lầu để tham quan, cúng viếng. Khi chị Nga đứng chụp ảnh trong khuôn viên chùa thì bị một nhóm thanh niên nam, nữ đứng bao quanh và xô đẩy rồi giật dây chuyền bằng vàng trắng (khoảng 7 chỉ, trị giá khoảng 20 triệu đồng).

Chị Nga thấy một phụ nữ khoảng 30 tuổi đứng gần và nghi ngờ là người giật dây chuyền nên yêu cầu trả lại tài sản. Người phụ nữ này cự cãi với chị Nga.

Lúc này, anh Hòa đứng gần đó bị một nam thanh niên cầm gạch ống ném trúng đỉnh đầu, gây thương tích. Chị Nga cũng bị người trong nhóm cướp dùng vật cứng gây thương tích vùng đầu. Sau khi gây ra sự việc, nhóm nghi phạm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hai nạn nhân sau đó đến Trung tâm Y tế H.Tịnh Biên khám và khâu vết thương. Anh Hòa bị thương ở vùng đầu khâu 7 mũi và xây xát ở vùng trán, còn chị Nga cũng bị thương tích phải khâu 8 mũi vùng đầu và bầm tím vùng mắt trái.

Nhận được trình báo của nạn nhân, Công an H.Tịnh Biên vào cuộc, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân H.Tịnh Biên và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang tiến hành điều tra vụ việc.