Bắt thanh niên trộm giỏ của Bí thư Thành ủy Bạc Liêu

Theo nguồn tin từ công an, khoảng 6 giờ 30 ngày 9.11, ông P.N.N, Bí thư Thành ủy TP.Bạc Liêu, chạy xe máy đưa con đi học tại Trường tiểu học K.Đ. (đường Võ Thị Sáu, khóm 7, P.3, TP.Bạc Liêu). Đến nơi, ông N. đậu xe máy gần cổng trường, để giỏ đựng laptop trên xe máy rồi đưa con vào lớp học. Chỉ trong ít phút, ông N. quay ra thì phát hiện giỏ đã bị kẻ gian lấy mất.

Qua trình báo, lực lượng Công an TP.Bạc Liêu nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, lực lượng Công an TP.Bạc Liêu phối hợp với Công an P.5 bắt giữ thanh niên trộm tài sản của ông N.

Tại công an, nghi can khai nhận tên Lưu Văn Khánh (21 tuổi, tên thường gọi là Lượm, ngụ khóm 4, P.5, TP.Bạc Liêu). Khánh thường đi lang thang ở các điểm chợ, trường học khi phát hiện người dân mất cảnh giác sẽ lấy trộm tài sản để bán lấy tiền chơi nướng vào các điểm internet công cộng.

Sau khi lấy chiếc cặp của ông N., Khánh lấy laptop đem cầm cho một tiệm cầm đồ được 2 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Từ lời khai của Khánh, lực lượng công an đã thu hồi được tài sản trao trả lại cho ông N.