Bắt trùm buôn lậu đường cát từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 4.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu xảy ra tại tỉnh An Giang ; đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can; thực hiện lệnh tạm giam đối với Vi Hoàng Minh, Lê Chung Thành, Lê Vũ Phong và Đặng Bảo Huy về tội buôn lậu, theo quy định tại khoản 4 Điều 188 bộ luật Hình sự năm 2015.

Bộ Công an xác định Vi Hoàng Minh là ông trùm đường dây buôn lậu đường cát từ Campuchia về Việt Nam Ảnh Bộ Công an cung cấp

Bước đầu, C03 xác định Vi Hoàng Minh là đối tượng chủ mưu, tổ chức chỉ đạo đồng bọn thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển trái pháp luật đường cát trắng từ Campuchia về Việt Nam

Trong đó, Vi Hoàng Minh trực tiếp mua, thanh toán tiền đường cát trắng tại Campuchia; chỉ đạo đồng bọn mang các vỏ bao in nhãn mác ghi tên Công ty TNHH Một thành viên Kim Hưng Lợi (do Vi Hoàng Minh là người được ủy quyền điều hành) từ Việt Nam sang Campuchia để thay vỏ bao đường in chữ nước ngoài, nhằm che giấu, đối phó với cơ quan chức năng kiểm tra trong quá trình vận chuyển;

Đối tượng này cũng tổ chức lực lượng thuê người bốc vác, vận chuyển hàng bằng ghe từ Campuchia về Việt Nam qua đường Rạch, kênh Vĩnh Tế (ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang). Sau đó, các đối tượng thuê xe ô tô tải chở hàng từ bãi tập kết (bãi Cống Đồn, ấp Bà Bài) về kho của Công ty TNHH Di Thạnh (địa chỉ đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Thành, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang); tổ chức lực lượng canh gác, cảnh giới dọc tuyến đường ra, vào từ khu vực bãi bốc hàng về kho, nhằm phát hiện, đối phó các lực lượng chức năng.

Toàn bộ số lượng đường cát trắng được vận chuyển từ kho của Công ty TNHH Di Thạnh đến kho của Công ty TNHH Một thành viên Kim Hưng Lợi (tại phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ) và các nơi khác để tiêu thụ.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại Công ty TNHH Một thành viên Kim Hưng Lợi và Công ty TNHH Di Thạnh, thu giữ gần 1.000 tấn đường cát trắng, trị giá nhiều tỉ đồng.