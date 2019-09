Buôn lậu công khai trước chốt biên phòng: Bỏ chốt canh, 'thả' đường biên cho buôn lậu?

Xử lý hàng lậu của biên phòng Quảng Ninh là thấp nhất! Trả lời Thanh Niên, một lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho biết, công tác ngăn chặn hàng hóa nhập lậu qua biên giới được UBND tỉnh Quảng Ninh quy định rất rõ. Lực lượng biên phòng chịu trách nhiệm chính tại các đường mòn, lối mở, khu vực quân sự . Nhiệm vụ của hải quan là trong phạm vi cửa khẩu, các điểm thông quan, tạm nhập tái xuất. Còn vòng ngoài là ở khu dân cư, tỉnh lộ, quốc lộ là trách nhiệm của công an địa phương, quản lý thị trường. Thống kê của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh (Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) cho thấy trong 8 tháng đầu năm 2019, các lực lượng chức năng trên địa bàn phát hiện, xử lý 3.074 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả với giá trị hàng hóa vi phạm trên 23 tỉ đồng, tăng 111% số vụ vi phạm so với cùng kỳ 2018. Đáng chú ý dù là lực lượng tuyến đầu nhưng số vụ bắt giữ, xử lý hàng lậu của lực lượng biên phòng thấp khi chỉ có 65 vụ, với giá trị hàng hóa trị giá 3,8 tỉ đồng. Trong khi đó, số vụ bắt giữ, xử lý hàng hậu của hải quan là 190 vụ, với giá trị hàng hóa trên 5,7 tỉ đồng và của lực lượng công an là 385 vụ, với giá trị hàng hóa trên 7,9 tỉ đồng. Thu Giang