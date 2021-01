Bắt trưởng khoa và 2 điều dưỡng gian lận bảo hiểm y tế

Chiều 8.1, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Bá (49 tuổi, Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam) và 2 điều dưỡng Nguyễn Văn Sơn (30 tuổi), Lương Thanh Trung (35 tuổi) về tội gian lận bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định tại khoản 3 điều 215 bộ luật Hình sự.