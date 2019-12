Bắt xe container chở hơn 10 tấn nội tạng động vật bốc mùi hôi

Ngày 10.12, thông tin từ Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đang phối hợp với cơ quan chức năng thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tiến hành tiêu hủy hơn 10 tấn nội tạng động vật bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Số nội tạng động vật trên đang được chở ra miền Bắc để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng của Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 9.12, khi đang tuần tra kiểm soát trên quốc 1A, đoạn thuộc thị xã Kỳ Anh, lực lượng Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông phía Nam (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh), phát hiện xe container mang biển số 51C - 742.98 kéo theo rơ moóc, do tài xế Nguyễn Hữu Lô (trú tại xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, Nghệ An) điều khiển lưu thông theo hướng nam - bắc, có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh cho xe dừng lại để kiểm tra.

Số nội tạng động vật trên xe container bốc mùi hôi thối và không rõ nguồn gốc Ảnh Tân Kỳ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở hàng chục bao tải, bên trong chứa nội tạng động vật với tổng trọng lượng hơn 10 tấn. Toàn bộ số nội tạng trên đều không có nguồn gốc xuất xứ và đang bốc mùi hôi thối