Bầu cử thời Covid-19 được chuẩn bị thế nào?

Đánh giá về phần mềm hỗ trợ công tác bầu cử, Phó giám đốc Sở TT-TT TP.HCM Võ Thị Trung Trinh cho biết sau 2 lần diễn tập, các cán bộ được giao xử lý nhập liệu, vận hành phần mềm đã thao tác trơn tru hơn.

Phần mềm này có một số chức năng như: lập danh sách cử tri và in thẻ cử tri, báo cáo biến động của cử tri, báo cáo tiến độ cử tri đi bầu các cấp, tổng hợp kết quả bầu cử, lập báo cáo theo biểu mẫu do Hội đồng Bầu cử quốc gia quy định. Bà Trinh cho biết thêm, do số lượng cử tri của TP.HCM lớn nên phần mềm sẽ giúp các đơn vị đơn giản hóa thao tác cập nhật thông tin bầu cử, báo cáo tiến độ, tra cứu thông tin, theo dõi, chỉ đạo, điều hành trong ngày bầu cử (23.5).

Sỹ Đông