'Bay, lắc' mùa dịch

Vào 0 giờ ngày 15.4, Công an TP.Đông Hà (Quảng Trị) bất ngờ ập vào kiểm tra 4 phòng nghỉ tại nhà nghỉ Như Mai (P.Đông Lễ, TP.Đông Hà), xác định 13 nam nữ thanh niên dương tính với ma túy . Tại hiện trường, công an thu giữ 1 gói ni lông chứa nhiều hạt rắn nghi là ma túy, 1 ô tô, 4 xe máy.

Tiếp đó, lúc 4 giờ sáng cùng ngày, Công an TP.Đông Hà tiếp tục bắt quả tang 8 người (4 nam, 4 nữ) đang tàng trữ, sử dụng ma túy tại nhà trọ số 14/67 Tôn Thất Thuyết (P.5, TP.Đông Hà).

Theo Công an TP.Đông Hà, 2 nhóm “ bay, lắc ” trên có tuổi đời từ 20 - 35, trong đó có học sinh, sinh viên và lao động tự do, bất chấp lệnh cách ly xã hội trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tụ tập sử dụng ma túy.

Cơ quan công an tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để khởi tố hình sự các đối tượng về hành vi tàng trữ ma túy. Chủ cơ sở lưu trú cũng sẽ bị xử lý nghiêm vì để xảy ra tình trạng chứa chấp dân chơi mở “tiệc ma túy”.

Ảnh: Công an Quảng Trị cung cấp

Trong khi đó tại Đồng Nai, vào rạng sáng 14.4, Công an P.Thống Nhất (TP.Biên Hòa) ập vào kiểm tra quán karaoke 4567 (nằm trên đường Võ Thị Sáu) và phát hiện tại 1 phòng hát có người (gồm 4 nam và 2 nữ) đang hát hò, sử dụng ma túy. Qua kiểm tra, tất cả 6 người đều dương tính với ma túy. Trước đó vào tối 4.4, cũng trên đường Võ Thị Sáu, Công an P.Thống Nhất cũng đã đột kích bắt quả tang karaoke Thạch Thủy đang hoạt động có dân chơi đang sử dụng ma túy

Ngày 15.4, Công an P.Ninh Thạnh (TP.Tây Ninh, Tây Ninh) cho biết đã bàn giao Nguyễn Phi Cường (31 tuổi, P.Hiệp Ninh) cho Công an TP.Tây Ninh để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy . Cường có liên quan đến vụ 11 thanh thiếu niên dương tính với chất ma túy khi lực lượng Công an P.Ninh Thạnh kiểm tra đột xuất khách sạn Dimino vào lúc 2 giờ 40 sáng 9.4.