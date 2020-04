Thuê phòng khách sạn tụ tập 'bay, lắc' bất chấp đang dịch bệnh Covid-19

Khoảng 1 giờ ngày 12.4, hàng chục chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Lạt phối hợp cùng Công an P.5 (TP.Đà Lạt) “đột kích” vào khách sạn Hoàng Uyên (5 Hoàng Diệu, P.5), phát hiện hàng chục thanh niên nam nữ đang tụ tập “bay, lắc” bất chấp đang thực hiện cách ly xã hội phòng dịch Covid-19. 26 nam thanh nữ tú Đà Lạt tụ tập bay lắc giữa đại dịch Covid-19 "Dân chơi" tụ tập, bất chấp đang thực hiện cách ly xã hội vì dịch Covid-19 Ảnh: Gia Bình

Khi lực lượng công an ập vào, phát hiện 2 phòng nghỉ số 305 và 306 trên tầng 3 của khách sạn này phát ra tiếng nhạc ầm ĩ cùng tiếng người la hét, cười đùa. Hai phòng này có tổng cộng 23 "dân chơi" đang tụ tập.

Khách sạn Hoàng Uyên, nơi "dân chơi" tụ tập Ảnh: Gia Bình

Tại phòng 306 có 16 "dân chơi" (có 2 nữ) đang trong tình trạng phê ma túy, phần lớn các "dân chơi" nam đều ở trần, nhiều người xăm trổ; trong phòng khói bay mùi khó chịu. Ở phòng số 305 có 7 thanh niên (có 1 nữ) cũng đang trong tình trạng sẵn sàng vào cuộc chơi. Hầu hết không ai ở 2 phòng này đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách tối thiểu.

Các "dân chơi" này không hề lo sợ dịch trước Covid-19 Ảnh: Gia Bình

“Đồ chơi” là thuốc lắc và Ketamine được công an phát hiện trong 2 phòng này. "Dân chơi" tại phòng 306 đều khai nhận mới sử dụng các chất ma túy xong; còn 7 "dân chơi" ở phòng 305 khai đã mua ma túy về và chuẩn bị sử dụng để “bay, lắc” thì công an phát hiện. Qua test nhanh, công an phát hiện ở phòng 305 này có 5/7 người dương tính với các chất ma túy.

"Đồ chơi" của nhóm thanh niên nam nữ tại phòng khách sạn Ảnh: Gia Bình

Theo công an, chủ khách sạn là Nguyễn Tuấn Anh (36 tuổi, quê Hải Phòng) thuê lại khách sạn Hoàng Uyên để kinh doanh được khoảng 20 ngày nay. Đáng nói, 23 khách "dân chơi" này thuê 2 phòng với giá từ 1,8 - 2 triệu đồng/phòng/ đêm nhưng nhiều người không khai báo khách lưu trú với cơ quan chức năng, không khai báo y tế theo quy định phòng chống dịch Covid-19.

Công an làm việc với chủ khách sạn (bên trái) Ảnh: Gia Bình

Sáng cùng ngày, đại tá Nguyễn Tấn Vũ, Trưởng công an TP.Đà Lạt đã đến hiện trường kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xử lý nghiêm theo quy định.

Đại tá Nguyễn Tấn Vũ (đứng giữa), Trưởng công an TP.Đà Lạt đến kiểm tra hiện trường Ảnh: Gia Bình

Đại tá Nguyễn Tấn Vũ (bên trái) yêu cầu điều tra xử lý nghiêm vụ việc Ảnh: Gia Bình

Đến 11 giờ hôm nay 12.4, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục lấy lời khai và đưa các "dân chơi" này về trụ sở Công an TP.Đà Lạt để điều tra xử lý về việc tụ tập "bay, lắc" ngay giữa lúc đại dịch Covid-19.