Cách ly xã hội, quán karaoke vẫn hoạt động để dân chơi vào sử dụng ma túy

Ngày 5.4, Công an P.Thống Nhất (TP.Biên Hoà, Đồng Nai) cho biết đang lập hồ sơ để chuyển lên Công an TP.Biên Hòa xử lý theo thẩm quyền vụ việc một cơ sở karaoke trên địa bàn vẫn hoạt động bất chấp quy định của chính quyền là tạm đóng cửa trong thời gian cách ly xã hội nhằm phòng ngừa Covid-19

Cụ thể, vào tối 4.4, Công an P.Thống Nhất đã bất ngờ kiểm tra quán karaoke Thạch Thủy Mộc, trên đường Võ Thị Sáu (thuộc Thống Nhất), qua đó phát hiện tại quán đang có 4 người sử dụng ma túy, thu giữ tang vật là 1 gói ma túy tổng hợp và dụng cụ sử dụng.

Công an P.Thống Nhất sau đó đã lập hồ sở xử phạt hành chính các đối tượng về hành vi sử dụng ma túy. Bên cạnh đó còn củng cố hồ sơ và chuyển lên Công an TP.Biên Hòa để xử lý theo thẩm quyền đối với chủ cơ sở do vẫn hoạt động bất chấp quy định tạm dừng hoạt động để phòng ngừa Covid -19.