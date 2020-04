Triệt xóa ổ cờ bạc ở quán cà phê bất chấp lệnh cách ly xã hội

Trước đó, mặc dù từ ngày 1.4, TP.Đà Nẵng đã áp dụng cách ly xã hội , tạm đóng cửa các hàng quán, nhưng Lê Văn Luân (37 tuổi, ngụ tổ 78, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ) vẫn bất chấp, dùng quán cà phê Xuân Trang làm ổ cờ bạc sát phạt ăn tiền.

Trưa 1.4, Công an P.Hòa Xuân tuần tra, phát hiện nên ập vào ổ cờ bạc này, khống chế 9 đối tượng đang tham gia đánh bạc tại 2 sòng. Lúc này xung quanh còn nhiều khách uống cà phê, theo dõi, vi phạm lệnh cấm tụ tập đông người

Trong đó, có 9 đối tượng đánh bạc với hình thức đánh bài phỏm và cờ cá ngựa, số tiền thu giữ tại sới bạc gần 34 triệu đồng.

Qua điều tra, chủ quán cà phê Lê Văn Luân thừa nhận, đã tổ chức cho khách đánh bạc tại quán và trực tiếp thu tiền xâu, Luân cũng tham gia đánh bạc.

Trong số 9 đối tượng, Công an Q.Cẩm Lệ xác định Trần Phước Thôi, Tống Phước Đức (cùng 35 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Xuân) đã từng đánh bạc bị Công an P.Hòa Xuân và Công an Q.Cẩm Lệ xử phạt.

Đối tượng Nguyễn Minh Toàn (37 tuổi, ngụ P.Hòa Xuân) đang trong thời gian được tại ngoại, cấm rời khỏi nơi cư trú để chờ xử lý tội đánh bạc, do trước đó từng tham gia một ổ cờ bạc khác.