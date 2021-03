Bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư: Bố mẹ tiễn khách thì con gặp nạn

Theo thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an Q.Thanh Xuân , thời điểm xảy ra sự việc, gia đình cháu bé có khách. Trong lúc bố mẹ tiễn khách xuống dưới, cháu H. ở trong nhà đã trèo qua lan can và đu bám phía bên ngoài, do đuối sức nên trượt tay rơi xuống. Khi bố mẹ quay lên thì thấy mọi người hô hoán có cháu bé bị rơi liền chạy xuống luôn, may mắn cháu đã được cứu.