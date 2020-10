Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ VII

Sau 3 ngày làm việc, sáng 13.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Đảng ủy Công an T.Ư trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an T.Ư nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và đại biểu đại hội đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu (27 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết cùng 5 đại biểu đương nhiên) dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch và Đảng ủy Công an T.Ư phát biểu kết luận đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh với những kết quả đạt được, có thể khẳng định đại hội đã thành công tốt đẹp, thực sự là đại hội mẫu mực, tiêu biểu như chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Thời gian tới, đại tướng Tô Lâm nêu rõ bên cạnh những thuận lợi, thời cơ, lực lượng Công an nhân dân (CAND) vẫn có nhiều khó khăn, thách thức; sự phát triển lớn mạnh của Đảng bộ Công an T.Ư và lực lượng CAND phụ thuộc vào sự phấn đấu, rèn luyện, vai trò, hiệu quả lãnh đạo của từng cấp ủy, tổ chức Đảng; sự tu dưỡng, phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Vì vậy, trong nhận thức và hành động, từng cấp ủy, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn quán triệt sâu sắc phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ do đại hội đề ra; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, ý thức phục vụ nhân dân, chủ động khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Tô Lâm yêu cầu ngay sau đại hội, các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Công an T.Ư và cấp ủy công an địa phương cần chủ động tổ chức thiết thực việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết đại hội, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết phù hợp với các đơn vị, địa phương, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ VII thành hiện thực trong thực tiễn công tác, chiến đấu.