Bé trai 12 tháng tuổi tử vong thương tâm sau ngày đầu đến nhóm trẻ tư thục

Trước đó, vào sáng cùng ngày (26.10), chị M. (27 tuổi, ngụ thôn 8, xã Lộc Ngãi) đưa con trai là cháu N.P. L đến gửi tại nhóm trẻ tư thục do bà N.T.T.Đ làm chủ.

Lúc này, nhóm trẻ của bà Đ. đang nhận giữ khoảng 8 - 10 cháu nhỏ có độ tuổi từ 12 tháng - 4 tuổi. Trưa cùng ngày, sau khi cho các cháu nhỏ ăn xong, bà Đ. ru các cháu ngủ. Đến khoảng 14 giờ, trong lúc đánh thức các cháu thì bà Đ. phát hiện cháu L. tím tái toàn thân nên đã thông báo với gia đình và đưa cháu tới Trung tâm Y tế H.Bảo Lâm cấp cứu, nhưng cháu bé đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an xã Lộc Ngãi và Công an H.Bảo Lâm đã có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường ; đồng thời phối hợp cùng lực lượng Pháp y Công an Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.