Bến Tre: Bắt kẻ trốn truy nã 12 năm

Ngày 5.6. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre cho biết vừa bắt được Nguyễn Anh Tuấn (35 tuổi, ngụ P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), nghi phạm cướp, giật dây chuyền vàng 12 năm trước và bị truy nã.

Theo hồ sơ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre, khoảng năm 2008, Tuấn quen biết với một số thành phần bất hảo tại bến xe Miền Đông (TP.HCM), trong đó có Lê Hữu Trung (31 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, H.Bình Đại, Bến Tre), Nguyễn Hữu Hiếu (33 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) và Lâm Tấn Thanh (chưa rõ địa chỉ).

Sau khi giật dây chuyền, cả bọn chạy ngược về hướng H.Châu Thành (Bến Tre) để tẩu thoát. Tuy nhiên, khi đến trạm thu phí cầu An Hóa , Thanh và Hiếu bị công an bắt giữ. Trung và Tuấn đã nhanh chân trốn thoát. Sau khi Tuấn bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre ra quyết định truy nã Nguyễn Anh Tuấn.