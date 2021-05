Bến Tre: Bị bắt quả tang giao ma túy, cô gái khai mẹ ruột bán ma túy

Chiều 12.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy , Công an Bến Tre đã thi hành lệnh bắt giữ Nguyễn Trần Lê Ngân Lộc (25 tuổi) và mẹ ruột của Lộc là bà Lê Thị Vân (62 tuổi, cùng ngụ xã Phước Mỹ Trung, H.Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) để điều tra về hành vi “ Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy ”.

Theo công an, khoảng 12 giờ ngày 11.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bến Tre phối hợp Công an H.Mỏ Cày Bắc bắt quả tang Ngân Lộc đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy đá trên người.