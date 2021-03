TP.HCM: Bắt giữ 4 người, thu giữ 16kg ma túy đá và 6.000 viên thuốc lắc

Ngày 19.3, Công an TP.HCM thông tin, Công an Q.Tân Bình vừa triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 4 nghi phạm, thu giữ 16kg ma túy đá và 6.000 viên thuốc lắc.

Theo Công an TP.HCM, ngày 10.3 Công an Q.Tân Bình đã theo dõi, bắt giữ nghi phạm tên Tuấn (37 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) đang bán 4kg ma túy đá cho Tâm và Hải. Đấu tranh, khám xét khẩn cấp nơi ở của cả 3, Công an Q.Tân Bình thu giữ thêm 2kg ma túy đá và 6.000 viên thuốc lắc. Công an Q.Tân Bình tiếp tục mở rộng điều tra, bắt thêm nghi phạm tên Quang (ngụ Q.Gò Vấp) thu giữ 10kg ma túy đá.