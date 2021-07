Bến Tre: Phạt nặng nhóm người đánh bạc trong lúc đang phòng dịch Covid-19

Ngày 28.7, Công an xã An Định, H.Mỏ Cày Nam ( Bến Tre ) đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND H.Mỏ Cày Nam đối với 9 đối tượng có liên quan đến vụ đánh bạc trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-1 9 theo Chỉ thị 16.

Trước đó, vào trưa 23.7, tại phần đất của một người dân ở ấp Phú Lộc Thượng, xã An Định, Công an H.Mỏ Cày Nam phối hợp Công an xã An Định bắt quả tang nhóm đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền và tụ tập không chấp hành thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ