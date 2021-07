Bến Tre: Phong tỏa TT.Ba Tri với 24.500 dân trong đêm 26.7 để phòng dịch Covid-19

Chiều tối 26.7, tỉnh Bến Tre tổ chức cuộc họp trực tuyến giữa Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bến Tre với lãnh đạo các huyện và TP. Bến Tre về tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Tại cuộc họp, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bến Tre đã cho lệnh phong tỏa toàn bộ TT.Ba Tri, H.Ba Tri để địa phương này khoanh vùng, dập dịch Covid-19.

Ông Trần Ngọc Tam kêu gọi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức địa phương phải thật nghiêm túc và gương mẫu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt nghiêm minh các trường hợp không chấp hành quy định phòng, chống dịch; thông tin thường xuyên công tác điều trị các ca F0.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bến Tre, tính đến chiều 26.7, tỉnh đã ghi nhận 522 ca dương tính với Covid-19, có 7 bệnh nhân đã tử vong và 25 bệnh nhân được ra viện. Riêng H.Ba Tri có 214 ca dương tính, trong đó, TT.Ba Tri có 43 ca nhiễm Covid-19. Đáng chú ý, ổ dịch này chỉ mới phát hiện trong vài ngày gần đây.

TT.Ba Tri là đô thị lại IV, giáp với các xã An Bình Tây, An Đức, Vĩnh An, Vĩnh Hòa, Phú Lễ, có diện tích 7,537 km², dân số hơn 24.500 người, mật độ dân số 3.231 người/km².

Trước đó, UBND H.Thạnh Phú (Bến Tre) cũng đã có quyết định phong tỏa toàn bộ xã An Điền để khoanh vùng, dập ổ dịch Covid-19 đã lây lan cho nhiều người tại đây.