Bến Tre: Phát hiện thêm 11 ca nhiễm Covid-19

Sáng cùng ngày (25.7), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre (CDC Bến Tre) thông báo khẩn liên quan đến ổ dịch Covid-19 tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bến Tre, hiện, kết quả truy vết đã có một nhân viên y tế của bệnh viện này tiếp xúc trực tiếp với ca F0.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bến Tre , tính đến ngày 25.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Giồng Trôm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với bà H.T.T (thường trú xã Đức Hòa Hạ, H.Đức Hòa, Long An, quê quán xã Hưng Nhượng, H.Giồng Trôm, Bến Tre) về hành vi “ Làm lây lan dịch bệnh Covid-19 ra cộng đồng” xảy ra ngày 6.7 tại xã Hưng Nhượng, H.Giồng Trôm. Bà T. là ca F0 lây từ ổ dịch chợ Bình Điền (TP.HCM). Ngoài ra, cơ quan CSĐT Công an H.Thạnh Phú cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm về hành vi tương tự xảy ra tại xã An Điền, H.Thạnh Phú đối với ông P. - một người mua tôm.