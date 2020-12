Bến Tre: Triệt phá tụ điểm cờ bạc của 'quý bà miền Tây'

Ngày 26.12, Công an H.Châu Thành (Bến Tre) cho biết vẫn đang tạm giữ 12 người (9 nữ, 6 nam) để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc . “ Sòng bạc của quý bà ” này bị Công an H.Châu Thành bắt quả tang tại nhà ông Tạ Thành Lợi, ở ấp Thạnh Hựu xã Tam Phước vào chiều tối 25.12.

Theo thông tin ban đầu, chiều 25.12, Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Châu Thành phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre bất ngờ kiểm tra nhà ông Tạ Thành Lợi. Tại đây lực lượng công an bắt quả tang một nhóm đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền