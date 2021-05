Bệnh nhân chết não hiến tạng gồm tim, gan, 2 thận cứu 4 người

Từ rạng sáng đến trưa ngày 17.5, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã thực hiện ghép tạng, gồm ghép tim, ghép gan và ghép 2 thận cứu 4 người. Người hiến tim, gan và 2 thận là người đàn ông trung niên ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu , chết não sau tai nạn giao thông.

Theo đó, ngày 13.5, ông N.T.T (41 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa nhưng không qua khỏi. Gia đình ông T. đã đồng ý hiến tạng để cứu người.

Lúc 20 giờ ngày 16.5, 3 xe chở 3 ê kíp của Bệnh viện Chợ Rẫy xuất phát đến Bệnh viện Bà Rịa để nhận tạng hiến tặng chuyển về.

Lúc 1 giờ 5 phút sáng 17.5, xe vận chuyển tim về đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Trái tim được đưa vào phòng mổ lúc 1 giờ 10 phút để tiến hành ghép. Đến 3 giờ sáng, trái tim người hiến đã đập lại trong lòng ngực người nhận. Ca ghép tim kết thúc lúc 5 giờ 30 phút sáng. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân sau ghép ổn, các chỉ số sinh hiệu ổn định. Bệnh nhân được ghép tim là nam, 27 tuổi, ngụ Đồng Nai, bị cơ tim giãn, suy tim độ IV...

Xúc động hành trình trái tim vượt 81 km trong 55 phút để tiếp nối sự sống

Lúc 1 giờ 35 phút, xe cấp cứu vận chuyển gan về tới Bệnh viện Chợ Rẫy để ghép cho nam bệnh nhân 63 tuổi, ngụ Quảng Nam. Bệnh nhân này bị xơ gan, vỡ tĩnh mạch thực quản, viêm gan siêu vi B . Ca ghép gan bắt đầu từ lúc 3 giờ sáng, kéo dài đến lúc 10 giờ 30 phút. Hiện tại bệnh nhân ổn định, đã dần tỉnh.

Đến 3 giờ 35 phút sáng, 2 quả thận được xe cấp cứu vận chuyển về đến Bệnh viện Chợ Rẫy để ghép cho 2 bệnh nhân. Bệnh nhân nam 38 tuổi, ngụ Cần Thơ bị suy thận mạn và bệnh nhân nam 62 tuổi, ngụ TP.HCM từng được ghép thận do em gái tặng nhưng bị thải ghép và phải chạy thận nhân tạo. Trước ghép thận, bệnh nhân 62 tuổi không còn mạch để có thể đặt thiết bị chạy thận nhân tạo. Vì vậy, bệnh nhân thuộc nhóm ưu tiên ghép tạng khi có người hiến phù hợp.

Hai ca ghép thận được tiến hành lúc 7 giờ 48 phút ngày 17.5 và kết thúc lúc 12 giờ 9 phút. Hiện sức khỏe 2 bệnh nhân sau ghép ổn định.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM đã phối hợp dẫn đường để đưa quả tim, gan và 2 thận của ông T. vượt 81 km về Bệnh viện Chợ Rẫy trong đêm, an toàn.