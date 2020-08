Bệnh nhân Covid-19 thứ 792 ghé hàng loạt quá bar ở Đà Nẵng và Quảng Nam

BN 792 (nam, 25 tuổi, ở P.Cẩm Phô, TP.Hội An) là nhân viên quán bar. Từ ngày 17 đến 25.7, hàng ngày BN vào thăm bố tại phòng 616 khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng, BN đi xe máy một mình.

Tối 17.7, BN ghé quán bar Hair of the Dog (6 Trần Quốc Toản, TP.Đà Nẵng), 21 giờ cùng ngày, BN đến làm việc tại quán bar Nuna Louge (100 Yên Bái, TP.Đà Nẵng), BN thỉnh thoảng có ghé Kyoto Louge (202 Bạch Đằng).

Tối 19.7 đến trưa 20.7, BN nghỉ ngơi và gặp mặt bạn bè tại Premier Village Đà Nẵng Resort. Từ 21 giờ ngày 27.7 đến 0 giờ ngày 28.7, BN đến quán bar Hair of the Dog (P.Cửa Đại, TP.Hội An) sau đó trở về nhà và có tiếp xúc với gần 20 người.

Từ ngày 28.7 đến ngày 7.8, BN ở nhà, ít tiếp xúc, có đi siêu thị Vinmart (60 Hùng Vương, TP.Hội An) 2 ngày/lần. Ngày 5.8, BN có đến khu cách ly trường Cao đẳng Điện Lực Miền Trung để gửi đồ cho bảo vệ chuyển cho người thân. Ngày 5.8, BN được lấy mẫu xét nghiệm tại Trạm y tế Cẩm Phô và cách ly tại nhà. Ngày 8.8, BN được chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa T.Ư Quảng Nam. Hiện BN không sốt, giảm khứu giác.