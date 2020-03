Bệnh nhân thứ 34 nhiễm Covid-19 ở Bình Thuận đã đi những đâu? Tiếp xúc với ai?

Về thông tin dịch tễ, UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, ngày 22.2, bệnh nhân từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) bay sang New York (Mỹ); có quá cảnh 3 giờ tại sân bay Incheon ( Hàn quốc ) và ở tại New York đến ngày 25.2 qua bang Washington tham quan, du lịch . Đến ngày 29.2, bệnh nhân từ Washington bay về sân bay Qatar trên chuyến bay Qatar Airways QR 708 vào lúc 15 giờ 45 ngày 1.3. Sau đó, vào lúc 18 giờ 45, bệnh nhân đi trên chuyến bay Qatar Airways QR 974 về sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6 giờ ngày 2.3. Bệnh nhân di chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất về nhà bằng xe riêng do tài xế riêng lái ...