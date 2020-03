Bệnh viện Bạch Mai dựng bệnh viện dã chiến trong đêm

Một cán bộ của Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ, bệnh viện dã chiến sẵn sàng tiếp nhận khi có thêm bệnh nhân Covid-19. Các y, bác sĩ của bệnh viện hiện đều âm tính, sẵn sàng tham gia công tác chống dịch.

Ông Tuấn cho hay, bệnh viện đang trong trạng thái “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Đó là quyết sách trong 2 ngày qua của Bệnh viện Bạch Mai.

Ông Tuấn cũng cho hay, tình trạng bên trong bệnh viện hiện nay vẫn tốt. Người bệnh được nhân viên y tế chăm sóc rất chu đáo. Người nhà bệnh nhân được Bộ Quốc phòng chuyển đi cách ly tập trung tại khu Hòa Lạc và hiện còn hơn 100 người nhà bệnh nhân chăm sóc những bệnh nhân đặc biệt như bệnh nhi, sản phụ.

Cùng với đó, dù trong tình cảnh rất ngặt nghèo, nhưng tinh thần của nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai cũng rất tốt, toàn tâm chăm sóc cho người bệnh. “Chúng tôi quyết tâm không chỉ chữa khỏi bệnh mà còn không để xảy ra lây nhiễm, hoặc lây nhiễm chéo trong bệnh viện”, ông Tuấn khẳng định.

"Như hiện tại, 3.500 con người trong bệnh viện không thể đi ra ngoài mua sắm đồ dùng, vật dụng cá nhân. Mọi cái nhỏ nhất như bàn chải, kem đánh răng đều do bệnh viện cấp", ông Tuấn đơn cử.

Cũng theo ông Tuấn, có một bất cập rất lớn, là các chuyến hàng do Bệnh viện Bạch Mai đặt, hay do nhân dân cả nước chuyển đến để hỗ trợ cho bệnh viện, đều rất khó để có thể qua được chốt kiểm soát của công an , dù rằng bệnh viện đã bố trí lực lượng tiếp nhận ngay tại cổng viện, rồi mới dùng phương tiện trung chuyển đến các khoa.