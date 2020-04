Bệnh viện bị cách ly do Covid-19, bệnh nhân được giải quyết ra sao?

Tại công văn này, Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết cho 3 đối tượng là bệnh nhân (BN) KCB: BN đang cách ly tập trung tại nhà do Covid-19; BN đang KCB nhưng cơ sở này bị cách ly do Covid-19 ; và cơ sở KCB bị cách ly y tế BN không đến đó được.

Với BN có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cách ly y tế tập trung tại cơ sở KCB do Covid-19 sẽ được ngân sách nhà nước chi trả: tiền khám bệnh, tiền giường, dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền…. phần cùng chi trả chi phí KCB đối với các bệnh khác và chi phí KCB ngoài phạm vi chi trả của quỹ BHYT; chi phí thực hiện cách ly y tế.

Quỹ BHYT thanh toán phần chi phí KCB các bệnh khác trong phạm vi được hưởng.

Hiện nay, chi phí xét nghiệm Covid-19 là miễn phí. Ảnh: Duy Tính

Với BN là người có thẻ BHYT đang điều trị tại cơ sở KCB (không phải là điều trị bệnh do Covid-19), nhưng phải cách ly y tế do bộ phận, khoa, phòng, khu điều trị hoặc toàn bộ cơ sở KCB phải cách ly y tế thì chi phí KCB trước ngày cơ sở KCB phải cách ly y tế do quỹ BHYT và người có thẻ BHYT thanh toán.

Chi phí KCB từ ngày cơ sở KCB phải cách ly y tế thì ngân sách nhà nước chi trả đối với bệnh do Covid-19 (nếu có). Quỹ BHYT thanh toán phần chi phí KCB các bệnh khác trong phạm vi được hưởng.

Đưa thuốc về nơi bệnh nhân đang điều trị

Trường hợp cơ sở KCB BHYT phải cách ly y tế theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ KCB cho người nghi nhiễm, nhiễm Covid-19 thì Sở Y tế phối hợp với BHXH tỉnh hướng dẫn BN đăng ký KCB BHYT ban đầu tại cơ sở KCB này đến KCB ban đầu tại cơ sở KCB BHYT khác trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn cơ sở KCB chuyển tuyến KCB phù hợp với tình hình dịch bệnh. Các trường hợp này xác định là KCB đúng tuyến.

Cấp thuốc cho bệnh nhân đến 3 tháng trong lúc dịch Covid-19 Ảnh: Duy Tính

Theo đó, BN đã được cơ sở KCB kê đơn, cấp thuốc (thuốc chống thải ghép, thuốc điều trị ung thư ….), điều trị và đã cấp giấy hẹn khám lại , nhưng do dịch bệnh, BN không đến khám lại được hoặc không được đến khám và BN đến các cơ sở KCB khác để khám nhưng nơi đó lại không có các thuốc này để cấp cho BN. Với đối tượng này, cơ sở KCB đã cấp giấy hẹn khám lại cho BN hướng dẫn điều trị và chuyển thuốc, hoặc phối hợp với công ty dược để chuyển thuốc về cơ sở KCB nơi người bệnh đang cách ly y tế hoặc cơ sở KCB khác (mà người bệnh chọn KCB) để cấp thuốc phù hợp với điều kiện dịch bệnh.

Đối với đối tượng là BN đã được cơ sở KCB kê đơn, cấp thuốc (thuốc điều trị huyết áp, đái tháo đường ….), điều trị và có hẹn người bệnh khám lại, điều trị nhưng do dịch bệnh, BN không đến khám lại được. BN đến các cơ sở có khác đủ điều kiện kê đơn và có thuốc để cấp thuốc, điều trị thì BN được sử dụng giấy hẹn khám lại để được kê đơn, cấp thuốc, điều trị… tại đây.