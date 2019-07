Bệnh viện Đà Nẵng đang bị 'vây', người nhà bị can yêu cầu công an điều tra

Người nhà bị can Hiền yêu cầu lực lượng Công an và bảo vệ cho họ vào thăm bệnh, gây nên cảnh náo loạn, khiến các lối đi tại khu vực này bị tắc nghẽn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người nhà, bệnh nhân khác đang điều trị tại đây.

"Không hề biết Hiền mắc bệnh đái tháo đường như kết quả của bệnh viện đưa ra"

Theo người nhà bị can Trần Văn Hiền, ngày 1.7, gia đình vào thăm bị can Hiền tại Trại tam giam Hòa Sơn (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), thì sức khoẻ của bị can vẫn còn rất tốt, chờ đến ngày ra tòa xét xử tội cố ý gây thương tích.

Người nhà bị can tập trung ở Bệnh viện Đà Nẵng liên tục đòi vào thăm bệnh nhân là bị can Trần Văn Hiền ẢNH: H.Đ

Ông Nguyễn Văn Sốt (chú ruột bị can Hiền), cho biết trưa 4.7, khi cả gia đình đang chuẩn bị đám giỗ cho ông nội Hiền, thì nhận được thông báo từ Công an P.Hòa Hiệp Nam về tình trạng nguy kịch của cháu mình.

Khóc ngất trước sảnh chờ của Khoa Hồi sức tích cực chống độc, bà Nguyễn Thị Thu Thảo (mẹ bị can Hiền) luôn miệng đòi vào thăm con trai. Bà Thảo cho biết không hề biết Hiền mắc bệnh đái tháo đường như kết quả của bệnh viện đưa ra.

“Khi con tôi bị bắt tạm giam còn rất khoẻ, mới đây tôi lên thăm nó không có dấu hiệu bệnh… Giờ tôi chỉ muốn được ở bên con mình chứ sợ nó không qua khỏi”, bà Thảo bày tỏ.

12 giờ cùng ngày, bà Thảo được vào thăm con trai.

Theo người nhà bị can Hiền, hiện người nhà đã gửi đơn cầu cứu đến Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng yêu cầu điều tra sự việc liên quan đến bị can Trần Văn Hiền.

Vết bầm trên ngực bị can Theo Công an TP.Đà Nẵng, bị can Trần Văn Hiền bị khởi tố hành vi cố ý gây thương tích, bị tạm giam theo Quyết định số 160 ngày 27.6 của TAND Q.Liên Chiểu. Trước đó, lúc 22 giờ ngày 3.7, Hiền có biểu hiện mệt, đau ngực, khó thở, cán bộ y tế Trại tạm giam Hòa Sơn khám sơ bộ, chẩn đoán Hiền bị sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa, theo dõi sốc nhiễm trùng và đã đưa Hiền vào Bệnh viện Q.Liên Chiểu (525 Tôn Đức Thắng, cách Trại tạm giam gần 6 km) để cấp cứu. Sau khi xét nghiệm, chẩn đoán, Bệnh viện Q.Liên Chiểu đề nghị chuyển về Bệnh viện Đà Nẵng với lý do ngoài khả năng chuyên môn. Bệnh nhân Hiền nhập viện Bệnh viện Đà Nẵng lúc 0 giờ 10 phút ngày 4.7. Từ 1 giờ 20 đến 2 giờ 30 phút ngày 4.7, bệnh nhân Hiền bị ngưng tuần hoàn 2 lần, được ép tim lồng ngực và dùng thuốc để tim đập lại. Bệnh viện thông báo cho người nhà về bệnh trạng nặng của Hiền, diễn biến phức tạp do có nhiều bệnh kèm theo, phải thực hiện lọc máu khẩn cấp và có khả năng tử vong cao. Người nhà của Hiền thấy vết bầm trên ngực Hiền (do việc ép tim - PV) và cho rằng Hiền bị đánh nên đã đưa thông tin lên mạng xã hội Facebook nhờ cộng đồng mạng chia sẻ và hàng chục bạn bè của Hiền kéo đến Bệnh viện Đà Nẵng.

Hàng chục người , trong đó có người thân, bạn bè bị can Hiền vẫn "vây" kín các lối lên gây nên cảnh náo loạn ở Bệnh viện Đà Nẵng

Ngay sau đó, Công an TP.Đà Nẵng và các bác sĩ đã tiến hành giải thích cho gia đình Hiền, đồng thời can ngăn các hành vi ảnh hưởng quá trình điều trị bị can này.

Thông tin từ Ban giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cũng cho biết, trong chiều nay (5.7), Bệnh viện Đà Nẵng cùng các cơ quan liên quan sẽ gửi thông cáo báo chí liên quan đến vụ việc bị can nhập viên trong tình trạng nguy kịch cho các cơ quan báo chí.