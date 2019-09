Bệnh viện T.Ư Huế thông tin về nghi án bác sĩ hành hung nữ điều dưỡng

Bệnh việc xác nhận có việc một điều dưỡng của bệnh viện này nhập viên nghi bị nam bác sĩ cùng khoa hành hung.

Sau đó bệnh nhân được chuyển lên điều trị tại khoa Gây mê hồi sức A cùng ngày. Cụ thể, thông tin của bệnh viện cho biết, bệnh nhân D.H.T.T. nhập viện tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện T.Ư Huế ngày 17.9 trong tình trạng tỉnh táo, xây xát vùng mặt phải và bầm tím mắt phải.

Đến ngày 20.9, bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Mắt tiếp tục điều trị. Ngày 23.9, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Giám đốc Bệnh viện đã khẩn trương yêu cầu các khoa, phòng liên quan báo cáo nhanh vụ việc và tạm thời đình chỉ công tác đối với bác sĩ Ph. Bác sĩ này sau đó cũng đã có đơn xin nghỉ việc.

"Mặc dù sự việc xảy ra ngoài bệnh viện, tuy nhiên, hiện phía bệnh viện đang tích cực phối hợp với cơ quan công an để xác minh, làm rõ sự việc. Quan điểm của bệnh viện, nếu bác sĩ P. có hành hung đồng nghiệp hoặc có những hành vi không đứng đắn khác, kể cả ngoài bệnh viện thì bệnh viện cũng sẽ xử lý nghiêm theo quy định", theo thông tin từ Bệnh viện T.Ư Huế.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, vụ việc xảy ra ngày 17.9 tại nhà riêng của bác sĩ Ph. (sinh năm 1982, công tác tại Khoa Da liễu của Bệnh viện T.Ư Huế) trên đường Đống Đa. Điều dưỡng D.H.T.T. (21 tuổi, ở TX.Hương Trà) làm việc cùng khoa với bác sĩ Ph. Hiện D.H.T.T. đã xuất viện về nhà nhưng tránh tiếp xúc với PV.

Chiều 23.9, trả lời PV Thanh Niên, đại tá Hoàng Long, Trưởng công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, từ thông tin dư luận và nguồn tin tố giác, cơ quan công an đã vào cuộc và đang xác minh, làm rõ. Cơ quan công an cũng đã triệu tập bác sĩ có liên quan và lấy lời khai của nạn nhân. "Vụ việc có tính nhạy cảm, nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí, khi nào có kết quả chúng tôi sẽ thông tin đầy đủ đến báo chí", đại tá Hoàng Long cho biết thêm.

Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về nghi án nam bác sĩ hành hung nữ điều dưỡng này.