Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón hôn mê khi nhập viện

Trả lời tại họp báo, PGS - TS Trần Minh Điển, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư, cho biết tối 13.9, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi kể trên trong tình trạng lơ mơ, suy hô hấp. Bệnh nhi được các bác sĩ chẩn đoán sốc nhiệt.

Đến sáng 16.9, sau 48 giờ theo dõi, điều trị, bệnh nhi đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt với bố mẹ, chức năng các cơ quan đang dần ổn định. Đặc biệt, tri giác bệnh nhi rất tốt. Có thể 1 - 2 ngày tới, bệnh nhi sẽ được xuất viện.

“Tri giác của bé rất tốt, cộng với các kết quả chụp CT cho thấy não cháu bé không có tổn thương", ông Điển cho hay.

PGS - TS Trần Minh Điển, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư, trả lời tại cuộc gặp gỡ báo chí Ảnh Trần Cường

Theo bác sĩ Tạ Anh Tuấn, Trưởng khoa Điều trị tích cực Bệnh viện Nhi T.Ư , qua nắm bắt từ gia đình , bé trai được gửi vào cơ sở giữ trẻ từ 6 giờ 30, đến khoảng 15 giờ 30 thì gia đình nhận được tin báo cháu bị bỏ quên trên xe, đang được cấp cứu.

“Theo gia đình, tại bệnh viện huyện, bé đã có dấu hiệu hôn mê, gọi không đáp ứng. Sau khi ổn định các chức năng, bé được chuyển lên tuyến trên. May mắn bé được đưa đi cấp cứu kịp thời”, bác sĩ Tuấn thông tin.

Bác sĩ Tuấn cho biết thêm, phía bệnh viện đã mời các chuyên gia tâm lý đánh giá lại các chức năng của cháu bé. Hiện tại, các chức năng của bé tiến triển tốt, tinh thần phục hồi tốt, tuy nhiên, bé còn viêm phổi và sốt. Với những tiến triển này, bệnh nhi sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Sau vụ bé trai 6 tuổi bị tử vong khi phát hiện bị bỏ quên trên xe đưa đón của Trường Gateway (Hà Nội), vụ việc cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón của cơ sở mầm non ở Bắc Ninh càng khiến dư luận đặc biệt quan tâm Ảnh Trần Cường

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, sáng 13.9, ông Nguyễn Công Tỵ (43 tuổi, trú tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh) điều khiển ô tô đi đón các cháu trong danh sách của cơ sở mầm non do gia đình ông này làm chủ. Khi về đến cơ sở mầm non, ông Tỵ đỗ xe trước cửa và hỗ trợ các cô giáo đưa học sinh lên lớp. Thời điểm này, một bé trai 3 tuổi ngồi ở hàng ghế dưới nên không ai phát hiện.

Sau khi trả học sinh, ông Tỵ điều khiển xe đỗ gọn trước cửa cơ sở mầm non, hạ kính ghế lái xuống khoảng 10 cm và ra về.