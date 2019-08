Vụ học sinh trường Gateway tử vong: Khởi tố người đưa đón trẻ

VKSND quận Cầu Giấy cũng cho rằng, trong cái chết của cháu L. có trách nhiệm của tài xế Doãn Quý Phiến (53 tuổi) khi không trực tiếp kiểm tra xe trước khi đóng cửa.

Luật sư Nguyễn Thanh Sơn, chủ Văn phòng luật sư Thành Sơn và Đồng sự, người trực tiếp đứng ra bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Quy, cho biết bản thân ông và bà Quy cũng đã được Công an quận Cầu Giấy thông báo về quyết định này.

Theo luật sư Sơn, Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố bị can bà Quy từ 23.8. Tới 26.8, Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy đã phê chuẩn quyết định này. Bà Quy được cơ quan điều tra cho tại ngoại.

Như Thanh Niên đưa tin, chiều 6.8, cháu L.H.L được phát hiện đã tử vong trên xe ô tô đưa đón. Thi thể cháu bé được chuyển đến Bệnh viện E để thực hiện pháp y, trước khi đưa về quê ở Thanh Hóa an táng.

Ngày 7.8, UBND quận Cầu Giấy tổ chức họp báo thông tin về vụ việc cháu bé trường Gateway tử vong, công bố việc đã khởi tố vụ án, triệu tập những người liên quan.

Theo thông tin từ quận Cầu Giấy, sau khi phát hiện cháu L.H.L nằm ngửa dưới sàn, phía sau ghế lái, cháu đã được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu. Qua trao đổi với bác sĩ Bệnh viện E, cháu L. vào viện trong tình trạng thân thể tím tái, đồng tử giãn, không có phản ứng ánh sáng, mạch không, huyết áp không.

Ông Trần Văn Hóa , Phó trưởng Công an quận, quyền Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy, xác nhận cháu L.H.L đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Công an quận Cầu Giấy đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi ngay trong rạng sáng 7.8.