Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân chuyển tuyến

Liên quan đến việc nam bệnh nhân 2606 có kết quả xét nghiệm tái dương tính Covid-19 khi kết thúc thời gian cách ly tại nhà, ngành chức năng tỉnh An Giang đã tổ chức phong tỏa 29 hộ dân nơi người này cách ly.

Công an tỉnh An Giang đã phối hợp kiểm tra 2 kho hàng ở TP.Châu Đốc do một phụ nữ 42 tuổi làm chủ, phát hiện nhiều xe đạp và phụ tùng xe đạp không rõ nguồn gốc trị giá khoảng 700 triệu đồng.