Bí ẩn 'đại bản doanh' đánh bạc của người Trung Quốc: Quản lý kiểu gì lạ vậy ?

UBND P.Hải Thành (Q.Dương Kinh, TP.Hải Phòng) cho biết chỉ có 27 người Trung Quốc đăng ký tạm trú tại khu đô thị Our City, nhưng khi công an đột kích đường dây đánh bạc, tại đây có hơn 300 người Trung Quốc. Bạn đọc Báo Thanh Niên “than trời”: Quản lý kiểu gì lạ vậy?

Chiều 27.7, khi Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) chủ trì, phối hợp với Công an TP.Hải Phòng đột kích “đại bản doanh” đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia trong khu đô thị Our City (Km9, đường Phạm Văn Đồng, P.Hải Thành), có đến hơn 300 người Trung Quốc bị thẩm vấn tại chỗ. Các cuộc thẩm vấn kéo dài đến tối 28.7, và Công an TP.Hải Phòng đã phải điều động nhiều đơn vị, phòng ban, cả giáo viên tiếng Trung, để phục vụ thẩm vấn.